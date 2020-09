Esporte Invicto, Palmeiras ainda luta contra excesso de empates no Brasileiro Alviverde visita o irregular Grêmio, em Porto Alegre. Partida será disputada neste domnigo (20), a partir das 16 horas

Arrancar um empate do Grêmio em Porto Alegre costuma ser motivo de celebração, mas uma igualdade no placar dificilmente será efusivamente comemorada pelo Palmeiras no confronto deste domingo (20). É incomodada com a recorrência desse tipo de resultado que a equipe alviverde atuará nao estádio gremista, às 16h, em partida com transmissão ao vivo da TV Globo. O time d...