O Goiás enfrenta o Vasco amanhã em jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. No banco de reservas, o time esmeraldino conta com o técnico Ney Franco, que sabe o caminho das pedras para ganhar a competição nacional e já obteve sucesso contra o time carioca.

A relação de Ney Franco com a Copa do Brasil é especial. Foi no torneio nacional que o treinador se projetou. Em 2006, quando tinha 39 anos, levou o modesto Ipatinga, do interior de Minas Gerais, à fase semifinal da competição deixando para trás clubes tradicionais como Santos, Botafogo e Náutico. Ney Franco foi eliminado pelo Flamengo, mas ganhou da diretoria rubro-negra o cargo de treinador - substituindo o técnico interino Waldemar Lemos.

Na decisão, contra o Vasco da Gama, rival do Goiás na 3ª da Copa do Brasil, Ney Franco levou o Flamengo a duas vitórias e conquistou seu primeiro título em âmbito nacional.

“Sou suspeito para falar do Ney, ele era um paizão para nós, formamos uma família ali no Ipatinga. Até hoje temos um grupo (no WhatsApp) de jogadores daquela época. Era um técnico que dava muita liberdade para dialogar com ele, isso facilitou muito”, lembra Marinho Donizete, ex-lateral esquerdo e atualmente treinador de futebol.

Revelado pelo Goiás, o zagueiro Renato Silva estava no elenco do Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2006. O defensor lembra como foi a chegada do técnico que comandou o rubro-negro nos dois jogos da final com o Vasco.

“Lembro que ele chegou para os jogos da final. É um treinador que sabe montar times competitivos, vinha de um Ipatinga muito competitivo. O Ney chegou em um momento em que todo treinador gostaria, ainda mais no Flamengo”, frisou o ex-jogador.

Pelo Goiás, Ney Franco está invicto na Copa do Brasil. Apesar de estar em sua terceira temporada diferente no comando esmeraldino, somente agora, em 2020, o técnico participou da Copa do Brasil com a equipe. Nas duas últimas temporadas, o Goiás foi treinado por Hélio dos Anjos (2018) e Maurício Barbieri (2019) na competição nacional.

Neste ano, o Goiás eliminou o Fast-AM, em Manaus, e o Santo André, no ABC Paulista. São duas vitórias, quatro gols marcados e nenhum sofrido.