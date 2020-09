Esporte Invicto há 13 jogos, Palmeiras recebe o Sport neste domingo Também de olho na Libertadores, mas com ânimo renovado após vencer o Corinthians, time alviverde pode encarar o Leão com reservas

Após vencer o rival Corinthians na quinta-feira, levando à queda de Tiago Nunes do cargo de treinador do clube alvinegro, o Palmeiras recebe neste domingo (13) o Sport, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há 13 jogos e na quarta colocação do Brasileiro, o alviverde pode ter uma equipe com reservas. Com o jogo da Libertadores na próxima quarta...