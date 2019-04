Esporte Invicto, Cruzeiro busca 1 a 1 com o Atlético e é bicampeão mineiro após 10 anos O time celeste venceu o jogo de ida por 2 a 1 e levou a melhor no placar agregado

Com um gol de Fred de pênalti, assinalado com ajuda do árbitro de vídeo (VAR), o Cruzeiro empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e conquistou o Campeonato Mineiro de 2019. O time celeste venceu o jogo de ida por 2 a 1 e levou a melhor no placar agregado, levantando a taça do torneio estadual. O volante Elias abriu o...