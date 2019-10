Esporte Invicto, Anápolis confirma título e vaga à Superliga B O Anápolis Vôlei garante o título da chave e, agora, aguardará o fechamento do Grupo B para saber se será o campeão geral da Superliga C

Invicto, obtendo quatro vitórias, 100% de aproveitamento, nenhum set perdido no torneio e com apoio da torcida, o Anápolis Vôlei garantiu o título do Grupo A do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), a chamada Superliga C de vôlei masculino, nesta quarta-feira (02) à noite, no Ginásio Newton de Faria, em Anápolis. A equipe goiana venceu o Sport, último rival da fase d...