Esporte Invicta e sem sofrer gol, Aparecidense vai em busca de pontuação alta Camaleão tem 11 pontos em cinco jogos e lidera o Grupo B do Goianão

Líder do Grupo B do Campeonato Goiano com 11 pontos após vencer o Iporá por 1 a 0, nesta quinta-feira (1), no encerramento do 1º turno da fase de classificação, a Aparecidense pretende crescer no 2º turno para não deixar escapar, caso siga para as próximas fases do Estadual, uma vaga na Copa do Brasil, como ocorreu na última edição. O Camaleão ficou fora da competição d...