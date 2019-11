Esporte Invicta com a seleção, Pia reencontra China na decisão de torneio internacional Treinadora sueca atuou como auxiliar da equipe chinesa por doze anos

O duelo entre China e Brasil, neste domingo, às 8h35, na final do Torneio Internacional de Chongqing, vai marcar o reencontro da técnica Pia Sundhage, atual comandante da seleção brasileira, com o time no qual atuou há doze anos como assistente. De lá pra cá, Pia esteve no comando de três seleções (Estados Unidos, Suécia e Suécia Sub-17), participou de três finais...