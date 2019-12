Esporte Investir em patrimônio é meta de nova gestão do Vila Nova Jogos do clube no Goianão 2020 estão marcados para o OBA, que passa por reformas. Meta é adaptar centro de treinamento e alojamentos

Os jogos do Vila Nova no Campeonato Goiano estão marcados para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), que está em obras. Ex-presidente do clube, Leonardo Rizzo assumiu a diretoria de Patrimônio da atual gestão. O último presidente a trazer título da 1ª Divisão para o Vila, em 2005, tem planos para os dois próximos anos. Vestiários e alojamentos são os principais p...