Esporte Internazionale só empata com Sassuolo e se afasta ainda mais da líder Juventus Equipe milanesa chegou aos 58 pontos, oito atrás do time comandado por Cristiano Ronaldo

A Internazionale de Milão só empatou com o Sassuolo, por 3 a 3, nesta quarta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano e se afastou ainda mais da líder Juventus. Com o resultado, a equipe milanesa chegou aos 58 pontos, oito atrás do time de Turim, que busca a nona taça consecutiva. A Lazio, com 62 pontos, em segundo lugar,...