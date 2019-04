Esporte Internado em São Paulo, Pelé é condecorado com a máxima honraria da Conmebol No marco do Congresso Ordinário que realiza na cidade do Rio, a entidade anunciou que vai entregar ao ex-jogador de 78 anos a Ordem de Honra do Futebol Sul-Americano

Internado desde a última terça-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ingressou para realização de exames e para a retirada de um cálculo renal, Pelé foi condecorado pela Conmebol nesta quarta com a máxima honraria concedida pela entidade. No marco do Congresso Ordinário que realiza na cidade do Rio, a entidade anunciou que vai e...