Esporte Internacional identifica e suspende torcedora que agrediu gremistas no Beira-Rio Sócia do clube colorado, ela foi suspensa temporariamente do quadro social

A diretoria do Internacional anunciou nesta segunda-feira que identificou e suspendeu de forma temporária a mulher envolvida no caso de intimidação e agressão a uma torcedora do Grêmio acompanhada do filho durante o clássico contra o Grêmio, no último sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Sócia do clube colorado, ela foi suspensa t...