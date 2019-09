Esporte Internacional derrota Cruzeiro e encara Furacão na grande decisão Time colorado goleou Raposa, por 3 a 0, no Beira-Rio e faz final inédita contra o Athletico/PR

O torcedor do Internacional teve uma quarta-feira especial, ao festejar a classificação do seu time para a final da Copa do Brasil, ao bater o Cruzeiro por 3 a 0, no Beira-Rio, e ver seu arquirrival Grêmio ser eliminado pelo Athletico-PR, em Curitiba. Nesta quinta-feira (5), na sede da CBF, será realizado o sorteio para se saber onde serão os dois jogos da decisã...