Esporte Internacional confirma saída de Rafael Sóbis: 'É só um até logo' Sóbis vinha com situação indefinida no time desde o fim do Brasileirão

O Internacional oficializou nesta terça-feira a saída de Rafael Sóbis. Em comunicado, o clube confirmou que não houve renovação do contrato, mas deixou as portas abertas ao jogador de 34 anos: "Obrigado por nos honrar! Obrigado por nos representar em campo! Obrigado por saber o que é ser colorado! E tu sabes bem: é só um até logo!" Ídolo do clube gaúcho, Sóbis vinha...