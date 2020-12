Esporte Internacional bate Palmeiras por 2 a 0 em adeus de D'Alessandro

Na despedida de Andrés D'Alessandro, o Internacional venceu o Palmeiras por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (19), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O primeiro gol da partida foi marcado por Edenilson. A bola balançou as redes no décimo minuto de jogo, coincidindo com um foguetório preparado pela torcida do Inter para homena...