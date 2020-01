Esporte Internacional bate lanterna São Luiz por 4 a 3 e segue 100% no Campeonato Gaúcho Com o resultado, o Inter chega aos nove pontos e divide a liderança do Grupo A com o Ypiranga

O Internacional segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira à noite, a equipe de Eduardo Coudet bateu o São Luiz por 4 a 3 no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela terceira rodada da primeira fase. Com o resultado, o Inter chega aos nove pontos e divide a liderança do Grupo A com o Ypiranga. O São Luiz, ainda sem pontuar, é o lantern...