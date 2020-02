Esporte Internacional anuncia a contratação por empréstimo do atacante Gustavo Após ter sido maior goleador do futebol brasileiro em 2018, atacante voltou para o Corinthians, disputou 53 jogos e marcou 14 gols no ano passado

O atacante Gustavo, ex-Corinthians, é o novo reforço do Internacional. O clube gaúcho anunciou, nesta terça-feira, o acerto com o jogador, que vai assinar contrato de empréstimo até dezembro. Natural de Registro, interior de São Paulo, Gustagol, como é chamado, iniciou a carreira no Taboão da Serra, equipe na qual foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Jún...