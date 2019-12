Esporte Internacional anuncia a contratação do treinador argentino Eduardo Coudet De acordo com o Internacional, Eduardo Coudet chegará a Porto Alegre nesta quarta-feira para assinar um contrato válido até o final de 2021

Depois de semanas de espera, a diretoria do Internacional anunciou de forma oficial, nesta segunda-feira, a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet, de 45 anos. Dois dias depois de seu último compromisso pelo Racing, da Argentina, o treinador assume o comando do clube gaúcho na vaga deixada por Zé Ricardo, que treinou o time na parte final do Campeonato Brasileiro. ...