Esporte Internacional anuncia a contratação do atacante Marcos Guilherme, ex-São Paulo O time colorado será o quinto clube da carreira do atacante, que soma passagens pelo Athletico-PR, Dínamo Zagreb (Croácia), São Paulo e Al-Wehda (Arábia Saudita)

O Internacional anunciou neste domingo (12) o nome do quarto jogador contratado pelo clube para a temporada de 2020: Marcos Guilherme, atacante revelado pelo Athletico-PR que estava defendendo o Al-Wehda, da Arábia Saudita, desde 2018. Ele assinou contrato com os gaúchos com duração até o final de 2022. Aos 24 anos, Marcos Guilherme chega ao quinto clube de sua carr...