Esporte Internacional anuncia a contratação de Thiago Galhardo até o final da temporada Jogador estava no Ceará e assina contrato de uma temporada com o clube gaúcho

A diretoria do Internacional anunciou nesta quarta-feira (8) mais um reforço para a temporada de 2020. No dia da reapresentação dos jogadores, que começaram a trabalhar com o técnico argentino Eduardo Coudet, o clube acertou a contratação do meia Thiago Galhardo, de 30 anos e que estava no Ceará, em um compromisso que irá até o final deste ano. O jogador, que está em...