Esporte Internacional é o primeiro time da Série A do Brasileiro a retomar os treinos Parados desde 17 de março, atletas voltaram, na manhã desta terça-feira, aos treinos em pequenos grupos no CT do Parque Gigante

O elenco do Internacional é o primeiro clube da Série A do Campeonato Brasileiro a retomar atividades após a pandemia do coronavírus. Parados desde 17 de março, os atletas voltaram, nesta terça-feira pela manhã, aos treinos em pequenos grupos no CT do Parque Gigante. O Grêmio, seu maior rival, tem trabalhos previstos para o período da tarde. Na última sexta-feira...