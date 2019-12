Esporte Interlagos será palco, neste domingo (15), de decisão da Stock Car Sem chances título, Marcos Gomes sai na pole na etapa final. Seis pilotos podem conquistar a taça em São Paulo

Após 11 etapas e milhares de quilômetros percorridos, a 40ª temporada da Stock Car chega ao fim neste domingo (15) com a prova no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, às 10h10 (horário de Brasília). A competição foi equilibrada ao longo do ano, tanto que seis pilotos largam na tradicional pista do automobilismo brasileiro com chances de sair com o título. É bem verdade que do...