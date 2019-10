Esporte Interino garante ter superado caso de áudio vazado no Botafogo: 'Foi esclarecido' No áudio, além de dizer que "não gostaria de ter ninguém deste grupo em 2020", o dirigente afirmou que Lazaroni teria criticado alguns atletas do elenco, como Rodrigo Pimpão e Léo Valência

As críticas feitas pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro em um áudio vazado nesta quinta-feira ainda repercutem no Botafogo. No entanto, no que depender do técnico interino Bruno Lazaroni, o caso está resolvido e não há mágoas por parte dele. "Foi tudo esclarecido por ele (Montenegro). Hoje de manhã ele publicamente explicou o que realmente aconteceu. Está tudo s...