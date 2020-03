Esporte Interino do Atlético-GO valoriza dois objetivos na vitória sobre o Goiânia Para Eduardo Souza, o jogo deste domingo (8), pela 9ª rodada do Goianão, foi importante para vencer e dar rodagem aos atletas que atuam menos no grupo

Em seu quarto jogo no comando do Atlético-GO em 2020, o terceiro seguido, Eduardo Souza, da comissão permanente do Dragão, conseguiu dois objetivos traçados para a partida contra o Goiânia, neste domingo (8), no Estádio Olímpico, pela 9ª rodada do Estadual: vencer e dar rodagem aos atletas que atuam menos no grupo rubro-negro. "Consegui dar minutagem a alguns jogado...