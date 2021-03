Esporte Interino do Atlético-GO pede cuidado com 'joia', após vitória em Catalão João Paulo Sanches avaliou como positiva a estreia do Dragão, que fez dois gols no intervalo de cinco minutos

O Atlético-GO abriu a participação dele no Goianão 2021, em Catalão, com vitória sobre o Crac por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (4), em jogo disputado no Complexo Esportivo do Clube do Povo. Após o bom resultado fora de casa, o técnico interino João Paulo Sanches avaliou como positiva a estreia do Dragão, que fez dois gols no intervalo de cinco minutos. O treinador a...