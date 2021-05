Esporte Interino do Atlético-GO lamenta terceiro empate e afirma que 'Sul-Americana não acabou' Eduardo Souza lamentou novamente as chances de gol desperdiçadas pela equipe como mandante

De volta ao comando do Atlético-GO, na condição de treinador interino, Eduardo Souza lamentou o terceiro empate sem gols do time, no Estádio Antônio Accioly, na Copa Sul-Americana. O Dragão não conseguiu superar o Libertad (Paraguai), na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo F. Empatou de 0 a 0, mesmo criando mais chances e deixando o campo...