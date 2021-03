Esporte Interino do Atlético-GO confirma estreia de goleiro em Itumbiara Fernando Miguel é um dos dez jogadores contratados pelo Atlético-GO para a temporada 2021

Técnico interino do Atlético-GO, João Paulo Sanches confirmou, na manhã desta quarta-feira (31), que o goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, vai estrear na tarde desta quinta-feira (1º/4). O Dragão jogará em Itumbiara, às 16 horas, no Estádio JK, diante do Itumbiara. Fernando Miguel foi anunciado pelo clube goiano, no início de março, após se desligar do Vasco. Nas ou...