Esporte Interino do Atlético-GO comemora time ter sido efetivo Dragão venceu o Grêmio Anápolis por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano

O técnico interino do Atlético-GO, João Paulo Sanches, valorizou a efeciência do time no ataque e opções que tem no time para fazer variações no setor ofensivo. Neste sábado (13), após avitória por 2 a 0 sobre o Grêmio Anápolis, o membro da comissão técnica permanente do Dragão também reforçou que não pretende ser efetivado no cargo. "Estou feliz por mais uma vi...