Esporte Interino costuma montar o Atlético-GO com perfil ousado Eduardo Souza adota padrão de marcação alta, trocas de bola no setor ofensivo, rapidez na transição e intensidade

O auxiliar técnico Eduardo Barroca, de 40 anos, deve retornar à direção do Atlético-GO no jogo deste sábado (2), diante do Fortaleza, às 17 horas, na Arena Castelão. A missão será dirigir a equipe no lugar do xará, Eduardo Barroca, que deixou o clube após o empate de 0 a 0 com o Cuiabá. Entre trocas de comando e vacância de cargo no Dragão, esta será a oitava vez que ...