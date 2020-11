Esporte Inter x Atlético-GO: quem joga, detalhes e onde assistir decisão de vaga Dragão enfrenta combo de adversários no Beira-Rio: o adversário colorado, os próprios desfalques, o favoritismo do rival e a desvantagem por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O Atlético-GO precisa superar o Inter, o fator campo, o favoritismo do rival e a vantagem conquistada pelo adversário, na semana passada, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu a partida de ida por 2 a 1, o Dragão terá de vencer o time gaúcho, nesta terça-feira (3), a partir das 21h30, em Porto Alegre, para ficar com a classificação. Se obtiver triu...