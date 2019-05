Esporte Inter volta a bater Paysandu e avança às quartas de final Como já tinha vencido o jogo de ida, em casa, no Estádio Beira-Rio, por 3 a 1, o time gaúcho podia até mesmo perder por um gol de diferença mas não teve dificuldade para ganhar novamente

