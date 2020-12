Esporte Inter vira sobre o Botafogo e volta a vencer no Brasileiro Partida teve arbitragem polêmica, que geraram discussões ao longo da partida

O Internacional pode não ter convencido, mas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após oito jogos. Neste sábado (12), o Colorado de Abel Braga se aproveitou dos erros do Botafogo e, apesar de ter saído atrás do placar, conseguiu a virada e bateu o Alvinegro por 2 a 1, gols de Patrick e Yuri Alberto —Pedro Raul anotou para os visitantes em jogo marcado por péssima a...