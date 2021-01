Esporte Inter vira no fim, quebra jejum contra Grêmio e amplia liderança Com 62 pontos, o Colorado lidera o Brasileiro e ampliou a vantagem para o São Paulo para quatro pontos

O Internacional encerrou neste domingo (24) o jejum de vitórias no Gre-Nal. Com gol de pênalti nos acréscimos, o Colorado virou a partida em 2 a 1 sobre o Grêmio, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Edenilson e Abel Hernández, para o time vermelho, e Jean Pyerre, para os azuis, pela 32ª rodada do Brasileiro. O lance que definiu o jogo veio num chute em que a ...