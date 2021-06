Esporte Inter vence Vitória fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil Com o resultado no estádio do Barradão, o time colorado pode até empatar a partida de volta, no Beira-Rio, que segue no torneio. O jogo em Porto Alegre acontece na quinta-feira (10)

O Internacional dominou o Vitória do início ao fim e venceu em Salvador. Nesta quinta-feira (3), o time gaúcho até demorou para transformar todo volume em gol, mas conseguiu na etapa final. Thiago Galhardo sofreu pênalti e converteu para garantir 1 a 0. O placar dá vantagem no duelo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado no estádio do Barrad...