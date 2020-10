Esporte Inter vence o Vasco e chega à liderança com gol e assistência de Galhardo Contra seu ex-clube, o jogador aplicou a chamada "lei do ex", fez um gol, deu uma assistência e levou o Internacional à vitória

A fase de Thiago Galhardo continua iluminada. Atuando contra seu ex-clube, o jogador aplicou a chamada "lei do ex", fez um gol, deu uma assistência e levou o Internacional à vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, resultado que colocou a equipe gaúcha na liderança do Campeonato Brasileiro. O outro gol colorado foi marcado por Edenilson. O Inter tem o mesmo número de pon...