Esporte Inter vence Fortaleza, chega a seis vitórias seguidas e cola no São Paulo Diferença entre São Paulo e Internacional, que antes da rodada era de três pontos, agora é de apenas um, consequência do empate do time de Fernando Diniz com o Athletico-PR, 1 a 1 em Curitiba

O Internacional venceu a sexta partida seguida no Brasileirão. Neste domingo (17), em Porto Alegre, o time gaúcho fez 4 a 2 diante do Fortaleza em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que chegou a ter três gols antes dos 15 minutos e até viu reação dos visitantes, faz a equipe de Abel Braga encostar de vez no São Paulo, líder e próximo adversário c...