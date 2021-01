Esporte Inter vence Ceará fora de casa e pula para vice-liderança do Brasileirão Colorado chega a 50 pontos, seis a menos que o líder São Paulo

O Internacional é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. O pulo de três posições na tabela é reflexo da vitória diante do Ceará, nesta quinta-feira (7), em Fortaleza. Em um jogo de altos e baixos e onde o time da casa teve várias chances para abrir o placar, a equipe colorada resistiu e fez 2 a 0 na etapa final. Caio Vidal abriu o placar aos sete minutos do seg...