Inter vence Bahia em jogo com polêmica no VAR e erros dos goleiros

Na partida que foi a 450ª de D'Alessandro com a camisa colorada, o Internacional venceu o Bahia por 3 a 1 e pulou para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no Beira-Rio, pela nona rodada, a última antes da parada do torneio para a Copa América. Com o resultado, o time gaúcho tem 16 pontos, a quatro do Santos, que assumiu nesta quarta a pr...