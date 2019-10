Esporte Inter vence Avaí fora de casa, encerra jejum e volta ao G6 do Brasileirão Patrick e Sarrafiore marcaram os gols da vitória colorada

O Internacional encerrou seu jejum de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro - três empates e duas derrotas - ao superar o Avaí, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 26.ª rodada. Patrick e Sarrafiore estufaram as redes, mas a partida ficou marcada pela expulsão do volante Wesley, dos donos da casa, logo aos três minutos d...