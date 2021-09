Esporte Inter vence a terceira seguida e deixa o Bahia na zona de rebaixamento Agora, o time colorado soma oito jogos de invencibilidade na competição nacional

O Internacional venceu a terceira partida seguida no Brasileirão. Neste domingo (26), o time gaúcho fez 2 a 0 no Bahia, pela 22ª rodada, no Beira-Rio. O resultado foi construído com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado, e deixou o time baiano na zona de rebaixamento. O Colorado segue perto da linha de classificação para a próxima Libertadores. Com 32 pontos, em sét...