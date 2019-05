Esporte Inter vence a segunda seguida no Brasileirão e deixa CSA na zona de rebaixamento Inter chegou aos nove pontos, contra os 13 do líder Palmeiras, na quinta posição

O Internacional engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao derrotar o CSA por 2 a 0, em partida realizada neste domingo, no Beira-Rio, pela quinta rodada. Este foi o primeiro duelo entre as equipes na história do torneio. E os gols foram marcados por Nonato e Edenílson. Com o resultado, o Inter chegou aos nove pontos, contra os 13 do líder...