Esporte Inter tenta evitar frustração com fim de série invicta no Brasileiro O time gaúcho segue com 66 pontos, um a mais que o Flamengo e a chance de ser campeão com duas rodadas de antecedência acabou

Doze jogos depois, o Internacional deu adeus à invencibilidade e ganhou um fardo. A frustração por ser derrotado em casa, no dia que poderia abrir quatro pontos do Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Além da briga mais quente no topo da tabela, o time de Abel Braga também passa a lutar para rebater a visão de que caiu de rendimento. É que an...