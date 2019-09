Esporte Inter tem dois gols anulados, mas bate a Chapecoense e emplaca 4ª vitória seguida O time colorado chegou a ter dois gols anulados pelo árbitro de vídeo antes de garantir o resultado nos minutos finais

Após a frustração de perder a final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Internacional voltou a vencer. Neste domingo, o time gaúcho superou a Chapecoense por 1 a 0 no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e emplacou o quarto triunfo seguido pelo torneio nacional. O time colorado chegou a ter dois gols anulados pelo árbitro de vídeo antes de ga...