Esporte Inter resolve jogo em 15 minutos, bate o Esportivo e vai à final do 2º turno Gols colorados foram marcados por Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Guerrero e Boschilia

O Internacional está na final do returno do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (2), o Colorado resolveu o jogo contra o Esportivo em 15 minutos. Marcou o primeiro com menos de um minuto de jogo e aplicou 4 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Guerrero e Boschilia. O destaque da partida foi Thiago Galhardo, que não deixou dúvida sobre ...