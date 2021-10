Inter e Paolo Guerrero entraram em acordo e rescindiram o contrato que iria até o fim de 2021. Nesta terça-feira (26), o clube informou o rompimento com o atacante de 37 anos. A confirmação veio em uma nota oficial de quatro linhas.

No último dia 11, o time comunicou que o jogador havia pedido dispensa e o futuro seria tratado em reunião com estafe dele. Segundo apurou o UOL Esporte, ali já se debatia a saída.

Guerrero foi contratado com grande expectativa em 2018. O investimento acima do padrão para a equipe gaúcha se deu em razão do sonho de conquistar o Brasileiro. Mas, punido por doping, ele só conseguiu estrear no ano seguinte.

Em 2019 ele foi o artilheiro vermelho na temporada com 20 gols em 41 jogos. Mesmo posto que almejava em 2020 até se lesionar. Antes de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo contra o Fluminense, em agosto, ele somava 10 gols em 15 jogos.

Após um longo período e duas cirurgias no local, o peruano voltou a atuar já neste ano. Até agora, tinha disputado 16 partidas e marcando dois gols.

Os motivos para saída são diversos. O Inter vê nele um jogador com salário alto, que atua numa posição cujo dono é Yuri Alberto e ainda com idas e vindas ao departamento médico por causa do joelho.

Guerrero entende que precisa dar atenção ao tratamento, se recuperar totalmente e jogar com regularidade para seguir sendo importante em sua seleção.

Neste momento, o atleta descarta retornar ao futebol peruano. Segundo apurou o UOL Esporte, ele tem sondagens de clubes do Brasil e do exterior e irá jogar novamente a partir de 2022.

O atleta, inclusive, já tinha solicitado saída do Inter neste ano. Em maio, Guerrero pediu rescisão, mas após reunião com a direção houve acordo para sua permanência.

Agora uma nova rodada de conversas aconteceu e o desligamento foi o caminho encontrado, encerrando a passagem dele por Porto Alegre.

Confira nota oficial do Inter

"O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira."