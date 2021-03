Esporte Inter regulariza Miguel Ángel Ramírez, que fará estreia no domingo Na quarta (17), Ramírez havia recebido visto de trabalho e residência no Brasil. Era a última etapa para a regularização na CBF

O contrato de Miguel Ángel Ramírez foi publicado pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na tarde desta quinta-feira (18). Com isso, o treinador está apto a estrear pelo Internacional no domingo (21), contra o Novo Hamburgo, pelo Gauchão. No jogo passado, contra o Ypiranga, Ramírez permaneceu nas cadeiras, pois ainda não tinha condições legais de exercer sua fu...