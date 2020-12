Esporte Inter recebe o Boca Juniors e põe à prova má fase de goleador Jogo seria disputado na quarta-feira (25) passada, mas foi adiado por causa da morte do ex-jogador Maradona

Thiago Galhardo tinha 21 gols na temporada com Eduardo Coudet no Internacional. O argentino já saiu há cinco jogos e o atacante segue com o mesmo número. Depois da atuação abaixo do que já demonstrou e do pênalti perdido contra o Atlético-GO, o torcedor colorado se questiona o motivo que faz o seu principal jogador em 2020 não estar apresentando o mesmo rendimento. Segundo estatí...