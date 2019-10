Esporte Inter perde para o CSA fora de casa e fica mais longe do G4 Com o resultado, o Internacional ficou estacionado nos 38 pontos, deixando definitivamente a luta pelo título brasileiro

O Internacional conheceu o seu quarto tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, quando perdeu para o CSA pelo placar de 1 a 0, no Rei Pelé, pela 24ª rodada. O resultado também confirmou a ascensão do time alagoano, que esquentou a briga contra o rebaixamento. Com o resultado, o Internacional ficou estacionado nos 38 pontos, deixando de...