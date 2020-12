Esporte Inter perde para o Boca Juniors em casa e se complica na Libertadores Quem avançar irá encarar o Racing, que eliminou o Flamengo, nas quartas de final

O Internacional perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors, nesta quarta (2), no Beira-Rio, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado complica as pretensões do time brasileiro na competição continental. O gol foi marcado por Tevez. No jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (9), o Colorado precisa vencer por dois ou mais de diferença para s...