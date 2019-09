Esporte Inter pega Athletico-PR no Beira-Rio no jogo de volta da final da Copa do Brasil A partida de ida entre os dois clubes, que acontecerá na quarta-feira da semana que vem, será disputada na Arena da Baixada, também às 21h30, em Curitiba

O sorteio dos mandos de campo da decisão da Copa do Brasil foi realizado na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio, e determinou que o Internacional atuará em casa diante do Athletico-PR no confronto de volta da final, marcado para ocorrer no próximo dia 18, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida de ida entre os dois clubes, que aconte...