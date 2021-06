Esporte Inter oficializa demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez Junto a Ramírez deixam o Inter o auxiliar Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita

O Internacional oficializou, na tarde desta sexta-feira (11), a demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez. O espanhol de 36 anos deixa o comando do Colorado após a eliminação prematura na Copa do Brasil. Junto a Ramírez deixam o clube o auxiliar Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. O Inter perdeu por ...